В Тюменской области реализуется новый «сырный» инвестиционный проект

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-20T11:13:47+03:00

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Инвестиционный проект по строительству Закусочной (Гастробар) «Сырник» реализуется в Тюменском районе индивидуальным предпринимателем Ирины Катерушиной. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, новая закусочная появится в районе коттеджного посёлка «Луговое» вблизи муниципальной трассы Тюмень – Ирбит.

Концепция Гастробара предполагает, что примерно 90% всех блюд будут готовить из сыра, сделанного на собственной сыроварне. К реализации планируется около 25 видов сыров наивысшего качества. Вместимость нового заведения рассчитана на 10 человек, а летом, за счёт пристроя к зданию тёплой веранды, вместимость увеличится до 40 человек.

В Фонде «Инвестиционное агентство Тюменской области» рассказали, что для завершения проекта и увеличения объёмов производимой продукции в Фонде «Микрофинансирования Тюменской области» получен заём 1,5 млн. руб. на покупку оборудования и финальную отделку помещения.

Завершение реализации проекта планируется до конца 2019 года.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Тюменской области стремительно развивается производство местных сыров. В период с 2016 по 2018 годы на территории региона открылось несколько частных сыроварен, которые производят продукт по разным технологиям. К примеру, 9 товаропроизводителей (в Ялуторовском, Тюменском, Казанском и Сладковском районах) работают по итальянской технологии, а частные сыроварни изготавливают сыры по французским и итальянским рецептам.

ИСТОЧНИК KP.RU