2019-12-20T10:53:43+03:00
Общество

Мясо, золото и шуба. Что тюменцы хотят найти под елочкой в новогоднюю ночь

Мнением горожан поинтересовался департамент по спорту
Вадим Бегун
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Тюменцы хотят найти под елкой мясо. Фото - pixabay.com.Тюменцы хотят найти под елкой мясо. Фото - pixabay.com.
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Чаще всего горожане хотят получить в подарок на Новый год путевку на загородный отдых. Однако среди прочих есть и не совсем обычные желания.

Департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени решил поинтересоваться, какие подарки горожане ждут к предстоящему празднику. Для этого на страничке в социальной сети «ВКонтакте» был запущен опрос, где тюменцы рассказали о своих самых сокровенных желаниях.

– Из сотни вариантов можно выделить подарки своими руками – их предлагают женщины, уточняя, что такой подарок должен быть от души. Еще одно частое желание горожан: загородный или заграничный отдых, а также различные фотосессии. Среди спортивных подарков горожане называют велосипед, лыжи с ботинками. Есть и более практичные мечты – некоторые ждут от Деда Мороза новую машину, золотые украшения, телефон, шубу, – рассказали в ведомстве.

Кроме того, интересно тюменцам получить и билеты в цирк или в театр. Не забыли горожане и о сладких подарках. А один из участников опроса пожелал мясной набор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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