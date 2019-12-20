В тюменском медцентре внедрили уникальную систему поддержки принятия врачебных решений

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-20T09:48:01+03:00

Она поможет доктору уделить больше времени пациенту

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Электронную систему поддержки принятия врачебных решений внедрили в тюменском «Медицинском городе». Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, она призвана помочь доктору снизить риск возникновения врачебной ошибки и уделить больше времени пациенту.

Благодаря современному уровню развития медицины, у врача появляется много диагностических и лечебных возможностей, в зависимости от особенностей каждого пациента, течения болезни, осложнений и наличия сопутствующих заболеваний. Даже если у врача огромный опыт и много знаний, не всегда можно определить все варианты лечения. Чтобы не допустить врачебную ошибку, специалист должен найти правильный вариант дальнейшего ведения больного в соответствующем разделе распечатанной клинической рекомендации, и это занимало немало бесценного времени приема пациента.

Чтобы предотвратить врачебную ошибку и использовать в клинической деятельности инструменты доказательной медицины, возникла необходимость предоставлять врачу в режиме онлайн информацию по диагностике, методам и схемам лечения, исходя из течения болезни, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний. Поэтому в «Медицинском городе» разработали и внедрили в клиническую практику ИТ-решение – уникальную систему поддержки принятия врачебных решений.

По словам начальника службы перспективного развития и внедрения инновационных технологий Александра Рябых, отныне при постановке диагноза онкологами система предлагает использовать соответствующую случаю электронную клиническую рекомендацию: назначить исследования, анализы или услуги, различные варианты лечения.

– У лечащего врача появилась возможность контролировать ход лечения в разрезе исполнения клинических рекомендаций, а у врача-эксперта – по качеству, помимо этого, возможность контролировать выполнение критериев оценки качества: срок до выставления диагноза, срок начала лечения, проведение мультидисциплинарного консилиума, – отметил Александр.

Тем не менее окончательное клиническое решение всегда принимает лечащий врач.

ИСТОЧНИК KP.RU