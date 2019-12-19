Для тюменских школьников проходят патриотические «Уроки мужества»

СЕГОДНЯ 18:44 2019-12-19T18:44:41+03:00

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Городской этап патриотической акции «Тюменский десант», которую проводят бойцы Тюменского областного студенческого отряда, продолжается. Накануне 75-летия юбилея Победы в Великой Отечественной войне, для школьников в регионе проходят «уроки мужества» и мастер-классы на патриотическую тематику. Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, на днях бойцы «Тюменского десанта» сделали подарок девятиклассникам 22-й школы и пригласили к ним в гости ветерана войны Василия Петровича Кулакова.

Сейчас ему 95 лет. Он прошёл всю Украину, Молдавию, потом в составе пятой ударной армии попал в Брест на Сандомирский плацдарм, освобождал Варшаву и Берлин. День Победы 9 мая 1945 года Василий Петрович встретил в Берлине, у рейхстага, и видел, как вели 134 тысячи немецких пленных. После войны он до 1947 года прослужил в Берлине, а затем вернулся на родину. Десять лет Василий Кулаков проработал трактористом, ещё 7 лет работал завклубом и киномехаником. Проработав 33 года в «Мостоотряде-36», он вышел на заслуженный отдых.

Акцию «Тюменского десанта» продолжил мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи, мастер-классы по изготовлению закладок для книг и открыток для ветеранов, кормушек для птиц и уроки по здоровому образу жизни.

Отметим, что в 2019 году проект «Тюменский десант» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. На выделенные средства закупили аппаратуру для проведения мероприятий, материалы для мастер-классов и подарки для ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU