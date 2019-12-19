2019-12-19T17:59:34+03:00
Новый год 2019

В Тюменской области продолжается благотворительная акция «Новый год для всех!»

Более 30 одиноких пенсионеров уже получили подарки из рук волонтёров
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области продолжается благотворительная акция «Новый год для всех!»В Тюменской области продолжается благотворительная акция «Новый год для всех!»
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В Тюменской области продолжается самая добрая предновогодняя благотворительная акция «Новый год для всех!», которая организована областным геронтологическим центром и Тюменским региональным благотворительным фондом «Старшее поколение». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, неравнодушные тюменцы и коллективы организаций с радостью помогают исполнять заветные желания одиноких пожилых людей и дарят им подарки.

Более тридцати одиноких пожилых людей с начала декабря 2019 уже получили от волонтёров ёлочные украшения, тёплые вещи, бытовые приборы и праздничные продуктовые наборы. Некоторые компании дарят постельное бельё, новую посуду, бытовую технику, предметы интерьера, а иногда проводят в квартирах одиноких пенсионеров генеральную уборку. До конца года планируется совершить немало добрых встреч.

Пенсионеры мечтают о многом: от простой открытки до встречи с главным Дедом Морозом из Великого Устюга. По мнению организаторов, общими усилиями можно подарить настоящий праздник многим пожилым людям.

Чтобы присоединиться к доброму марафону, необходимо собрать адресный новогодний подарок и передать его в пункт приёма (Тюмень, ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4, по будням с 8 до 16.30), либо поздравить пенсионера лично вместе со специалистами центра.

Акция продлится до 15 января 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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