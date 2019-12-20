2019-12-20T07:48:18+03:00
Происшествия

Музыка нас связала: мошенник обрадовал тюменца-меломана и обманул его на 50 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменский меломан пострадал от рук мошенника. Фото - pixabay.com.Тюменский меломан пострадал от рук мошенника. Фото - pixabay.com.
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В заводоуковскую полицию поступило заявление от 41-летнего местного жителя. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошеннических действий. Преступник «забрал» у него 50 тысяч рублей.

– Потерпевший рассказал, что искал через сайты бесплатных объявлений продавцов хорошей акустики. Когда он наткнулся на нужный товар, то сразу же решил списаться с продавцом. Мошенник рассказал всю информацию о колонках, покупателя устроила будущая покупка, он решил сразу оплатить ее через приложение, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Злоумышленник попросил данные банковской карты потерпевшего, тот, ничего не подозревая и радуясь еще не оплаченной покупке, дал все реквизиты. Когда пришло уведомление, что со счета списаны деньги, потерпевший понял, что стал жертвой мошенника.

В настоящий момент полицейские предпринимают меры для того, чтобы установить личность преступника и вернуть потерпевшему его средства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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