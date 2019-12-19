2019-12-19T15:48:48+03:00
Общество

Тюменские автомобилисты стоят в огромной пробке на улице 50 лет ВЛКСМ

Загруженность магистрали значительно выше обычного
Вадим Бегун
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Тюменские автомобилисты стоят в огромной пробке на Холодильной.Тюменские автомобилисты стоят в огромной пробке на Холодильной.Фото: Кира Санникова
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В Тюмени наблюдается серьезное затруднение движения на улице 50 лет ВЛКСМ. Пробка тянется практически от пересечения с Холодильной вплоть до улицы Запольной.

Очевидцы утверждают, что причиной затора стал автомобиль марки «Мерседес», который заглох прямо посреди дороги.

Кроме того, еще на одной тюменской улице также днем образовалась огромная пробка. По информации ЯНДЕКС.ПРОБКИ, на 15 часов неожиданно плотное движение зафиксировано на Холодильной.

Загруженность магистрали к 50 лет Октября – 8 баллов. Это на целых 5 баллов выше обычного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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