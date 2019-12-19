СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-19T12:53:03+03:00

В Тобольске мужчина расстрелял пару из ружья и застрелился. Фото - "Криминальный Тобольск".

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Сегодня, 19 декабря, ночью в Тобольске произошла страшная трагедия. Погибли два человека.

По сообщениям очевидцев, которые рассказали о произошедшем в местном паблике в социальных сетях, кровавая драма развернулась в шестом микрорайоне. Люди слышали стрельбу. «Погибли двое мужчин, ранена женщина, предположительно – огнестрел. Стреляли из охотничьего ружья», – сообщили местные жители.

– По предварительным данным, стрелок убил мужчину, после чего покончил с жизнью. Обстоятельства трагедии устанавливаются, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU