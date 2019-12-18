В Тюмени освятят купола строящегося храма

СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-18T14:47:26+03:00

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В Тюмени завтра, 19 декабря, в 12.00 состоится освящение куполов Дома причта строящегося храмового комплекса. Церковь в микрорайоне Войновка названа в честь иконы Божией Матери «Умиление».

До этого в 9.00 митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий совершит богослужение в храме святителя Николая Чудотворца Тюмени. Как раз завтра отдается дань памяти этого святого.

По информации Тобольской митрополии, строительство храмового комплекса начато в марте 2018 года на пересечении улиц Энергостроителей и Малая Боровская. В настоящий момент возведено здание Дома причта, заканчивается монтаж кровли. В этом здании будет располагаться воскресная школа, трапезная, церковная лавка, ризница, а также помещение временного храма.

Также стало известно, что в будущем здесь планируется строительство капитального постоянного храма. Пока идея не реализуется, богослужения будут проходить в Доме причта.

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ИСТОЧНИК KP.RU