2019-12-18T14:28:23+03:00
Происшествия

Тюменские автоинспекторы прогнозируют всплеск ДТП в предпраздничной суете

ГИБДД призывает водителей быть внимательнее
Вадим Бегун
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Тюменские автоинспекторы прогнозируют всплеск ДТП в предпраздничной суете.Тюменские автоинспекторы прогнозируют всплеск ДТП в предпраздничной суете.Фото: Вадим Бегун
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ГИБДД Тюменской области в преддверии новогодних праздников усилит контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. В этом году на дорогах региона погибли 35 пешеходов.

По информации ведомства, в последние дни наездов на людей становится больше. Поэтому автоинспекторы прогнозируют возможный всплеск такой аварийности в предпраздничной суете.

– Призываем водителей быть внимательнее, подъезжая к «зебрам», а пешеходов – не начинать переход не убедившись, что все водители их пропускают, – дали свои рекомендации в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в этом году на дорогах региона произошло 573 ДТП, в них погибли 35 пешеходов, 557 были ранены, 335 аварий произошли по вине водителей. К административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов привлечено более 10 тысяч автомобилистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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