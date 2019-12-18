Тюменские автоинспекторы прогнозируют всплеск ДТП в предпраздничной суете

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-18T14:28:23+03:00

Изменить размер текста: A A

ГИБДД Тюменской области в преддверии новогодних праздников усилит контроль за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. В этом году на дорогах региона погибли 35 пешеходов.

По информации ведомства, в последние дни наездов на людей становится больше. Поэтому автоинспекторы прогнозируют возможный всплеск такой аварийности в предпраздничной суете.

– Призываем водителей быть внимательнее, подъезжая к «зебрам», а пешеходов – не начинать переход не убедившись, что все водители их пропускают, – дали свои рекомендации в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что в этом году на дорогах региона произошло 573 ДТП, в них погибли 35 пешеходов, 557 были ранены, 335 аварий произошли по вине водителей. К административной ответственности за нарушение правил проезда пешеходных переходов привлечено более 10 тысяч автомобилистов.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU