Челюсти, вилки и пули. Что находят врачи в желудках тюменцев

СЕГОДНЯ 09:05 2019-12-18T10:08:58+03:00

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Отделение эндоскопии областной больницы № 4 города Ишима пополнилось новыми экземплярами. Совсем недавно годовалый ребенок проглотил пластмассовую пулю, его срочно прооперировали.

– В декабре пришлось оказывать помощь двоим детям. Годовалого малыша привезли с непрекращающимся кашлем. Оказалось, что у него в бронхах застряла пластмассовая пуля. Предмет был удален под общим наркозом, ребенок выписан домой, – рассказала пресс-секретарь ОБ № 4 Ишима Жанна Стрижак.

Другой малыш проглотил батарейку от часов диаметром 1 сантиметр. Сейчас он лечится в Тюмени: на стенке пищевода остался ожог.

По информации медучреждения, врачи-эндоскописты извлекали из пациентов не только батарейки и пули, но также пуговицы, игрушки, кости, вилки и даже челюсти. Все это хранится в отделении эндоскопии больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU