СЕГОДНЯ 18:15 2019-12-17T18:30:46+03:00

Росгвардейцы помогли эвакуироваться тюменцам во время пожара на улице Пермякова. Фото с сайта Росгвардии по Тюменской области

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Сотрудники тюменской росгвардии, младшие сержанты Марат Фазылов и Эйваз Ахмедов совместно с пожарными эвакуировали из полыхающей многоэтажки на улице Пермякова 26 человек.

Как рассказали в ведомстве, прибыв к жилому многоэтажному дому № 58 после получения сообщения о возгорании днем 17 декабря, росгвардейцы совместно с пожарными эвакуировали из опасного места 26 человек. Возгорание, приведшее к сильному задымлению подъезда, случилось в квартире на первом этаже.

– Как только мы оказались у задымлённого подъезда, сразу несколько человек обратились к нам с просьбой спасти их родственников, оказавшихся в запертых квартирах. Одна девушка дала ключи и просила вызволить свою бабушку, другая женщина сообщила, что дома остался ее сын, который также оказался заперт. Я взял ключи и поднялся с коллегой на задымленный этаж. Вместе открыли двери квартир и сначала вывели на улицу мальчика лет пятнадцати, а потом и других жильцов, – вспоминает сержант Эйваз Ахмедов.

В настоящее время возгорание ликвидировано, причины пожара выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU