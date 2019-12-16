2019-12-16T19:41:31+03:00
Общество

Восемь представителей Тюменской области – в числе победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых»

Конкурс реализуется Российским движением школьников в рамках нацпроекта «Образование»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Восемь представителей Тюменской области – в числе победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых». Фото: Россия - страна возможностейВосемь представителей Тюменской области – в числе победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых». Фото: Россия - страна возможностей
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Восемь представителей Тюменской области вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Лига вожатых» - одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Как рассказали в пресс-службе платформы, конкурс реализуется Российским движением школьников в рамках реализации национального проекта «Образование».

Победителями в номинации «Старший вожатый» стали Наталья Горбунова, Анастасия Абтразакова и Наталья Ниязова. В номинации «Вожатый» - Артём Башкиров, Анастасия Болендер, Александр Дегтярев, Венера Валеева и Валерия Васильева.

На церемонию награждения, которая прошла в Москве, собрались 300 финалистов конкурса из 54 регионов России. Участники соревновались в номинациях «вожатый-стажер», «вожатый» и «старший вожатый», причём испытания ребята проходили как в индивидуальном, так и в командном форматах. Основной задачей участников стала демонстрация своих компетенций в проектной деятельности, которая направлена на удовлетворение образовательных потребностей детей и их развития. Помогали участникам в финале их наставники – победители прошлого конкурса 2018 года. Они делились с ребятами компетенциями и опытом, а также помогали им настроиться на позитивный лад.

По словам руководителя проектов платформы «Россия – страна возможностей» Луки Горубина, главное преимущество победы в конкурсе «Лига вожатых» - возможность попасть на стажировку в крупнейшие всероссийские детские центры, поработать в команде профессионалов, перенять опыт от специалистов и опробовать свои идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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