Стали известны планы реализации «дорожного» национального проекта в Тюменской области на 2020 год

СЕГОДНЯ 19:14 2019-12-16T19:15:42+03:00

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С 2020 года в программу национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области войдёт не только ремонт, но и строительство крупных объектов транспортной инфраструктуры.

Как сообщили в ГУС Тюменской области, планом мероприятий по модернизации существующей дорожной сети Тюменской городской агломерации предусмотрено продолжение строительства окружной автодороги «Тюмень – Криводаново» до автодороги «Тюмень – Боровский – Богандинский» федеральной трасы «Тюмень – Ханты-Мансийск».

Кроме того, будет продолжено строительство транспортной развязки на пересечении ул. Монтажников с автодорогой «Тюмень – Боровский – Богандинский» и реконструкции транспортной развязки в разных уровнях на пересечении с ж/д «Москва – Владивосток» с улицей Мельникайте. С учётом социальной важности этих объектов, Правительство Тюменской области и федерация приняли совместное решение о дополнительном финансировании из федерального бюджета в сумме 900 млн рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», с 2017 года, сначала в рамках федерального, а потом и национального проектов, в нормативное состояние приводятся дороги Тюменской городской агломерации. В 2019 году в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вошли все областные трассы, а объём ремонта составил порядка 500 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU