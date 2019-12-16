Воспитанники военно-патриотических клубов Тюменской области отправятся на «Юнармейский киберполигон»

СЕГОДНЯ 18:43 2019-12-16T19:17:36+03:00

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Занятия для юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов по программам научно-технической направленности в рамках образовательного проекта «Юнармейский киберполигон» проходит в городах и районах региона в течение всего декабря. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, первые занятия соберут участников уже 17 декабря в Нижнетавдинском районе.

Подростки познакомятся с основами робототехники, механики и научатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Занятия пройдут в формате презентаций и семинаров, а в финале проекта участники получат сертификаты о прохождении обучения. По словам автора проекта Анастасии Поповой, «Юнармейский киберполигон» реализуется за счёт грантовых средств, выигранных в рамках Всероссийского конкурса «Лидеры Юнармии».

– Киберполигон – это способ интегрирования профориентационной работы в военно-патриотическое воспитание. На занятиях ребята смогут познакомиться с узконаправленными техническими специальностями и овладеть навыками, которые смогут успешно применить на военной или гражданской службе. Основная задача организаторов – показать молодым людям современный облик Вооруженных сил Российской Федерации, – отметила Анастасия.

Впервые «Юнармейский киберполигон» был реализован в 2018 году на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи. Благодаря положительным отзывам и высоким показателям, организаторы решили возобновить его и в этом году.

Отметим, что проект реализуется при поддержке регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» и автономной некоммерческой организации «Честь имею».

ИСТОЧНИК KP.RU