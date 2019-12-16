2019-12-16T19:12:36+03:00
Общество

В Тюмени завершается годовая кампания по оснащению контейнерных площадок новым оборудованием

Обновление инфраструктуры для системы обращения с ТКО проходит в рамках реализации национального проекта «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени завершается годовая кампания по оснащению контейнерных площадок новым оборудованием. Фото: ТЭОВ Тюмени завершается годовая кампания по оснащению контейнерных площадок новым оборудованием. Фото: ТЭО
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Годовая кампания по оснащению контейнерных площадок новым оборудованием завершается в Тюмени в рамках национального проекта «Экология». Как сообщили в Тюменском экологическом объединении, в 2019 году на нужды тюменцев закуплено 752 контейнера и обустроено 362 новых локации для сбора отходов. Обновление инфраструктуры для системы обращения с ТКО началось в Тюмени в рамках экологической реформы.

Многие тюменцы уже оценили удобство и эстетичный внешний вид новых мусоросборников. Все контейнерные площадки региональный оператор оборудовал современными ёмкостями для сбора мусора и включил в маршрутный график. Как только в адрес ТЭО поступит информация о завершении подготовительных работ на оставшихся площадках, региональный оператор выставит на них контейнеры, которые уже закуплены. Всего же на этот момент в Тюмени установлено и обслуживается 3355 контейнеров.

По словам первого заместителя руководителя регоператора Светланы Петренко, ТЭО вместе с органами местного самоуправления за короткое время проделало колоссальную работу.

– Уже сегодня мы приступаем к подготовке следующего этапа создания базовой инфраструктуры для системы обращения с ТКО. В 2020 году мы планируем полностью закрыть потребность тюменцев в контейнерном парке, – рассказала Светлана Петренко.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», оснащением новых точек для сбора ТКО в Тюменской области занимаются региональный оператор и органы власти. Последние определяют места и обустраивают контейнерные площадки, а также принимают решение о количестве ёмкостей, которые нужно установить, а регоператор устанавливает контейнеры и транспортирует отходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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