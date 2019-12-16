Более тридцати городов и районов региона присоединились к проекту «Фотоистория Тюменской области»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-16T19:30:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Более тридцати городов и районов Тюменской области поддержали уникальный проект «Фотоистория Тюменской области», приуроченный к 75-летию региона. Как сообщили в департаменте труда и занятости региона, идею создать фотолетопись поддержали Тюмень, Ялуторовск, Нижневартовск, Новый Уренгой и другие города и поселения. Снимки собирают на сайте Тюменскаяобласть.рф.

Участвовать в проекте могут все желающие, вне зависимости от того, живёте вы на севере или на юге региона. Может, вы вообще переехали в другие уголки России и мира, ведь бывших тюменцев не бывает. Всё, что необходимо, – выбрать и оцифровать фото и разместить их на интернет-портале. Все требования к фотографиям и условия участия в конкурсе можно прочитать на сайте.

Тем, у кого нет возможности отсканировать фотографии, в двух тюменских торговых центрах – ТЦ «Галерея «Вояж» и ТРЦ «Гудвин» – это помогут сделать волонтёры. Добровольцы бесплатно отсканируют фотографии и подскажут, как загрузить их на сайт. Все снимки в электронном виде передадут владельцам, чтобы фотолетопись региона сохранялась как можно дольше.

Партнёры проекта в конце декабря оценят все размещённые на сайте фотографии. Авторы сотни лучших снимков получат подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU