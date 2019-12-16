Парковка на тюменской набережной подешевела на пять рублей
В Тюмени изменился размер платы за использование многоуровневой парковки на набережной реки Туры. Оставить автомобиль на час теперь будет стоит дешевле на 5 рублей.
Соответствующее постановление приняла администрация города. Размер платы за размещение транспортных средств на многоуровневой парковке, входящей в состав набережной реки Туры, снижен до 35 рублей в час (вместо 40 рублей ранее).
Информация об изменении тарифов опубликована на сайте МКУ «Тюменьгортранс» 13 декабря 2019 года. Новые правила вступили в силу сегодня, 16 декабря.
Напомним, с 2016 года в Тюмени реализуется проект единого парковочного пространства. «Тюменский паркинг» создан для решения проблемы стихийной парковки на улицах города, прежде всего в центре, где сконцентрировано большое количество офисов.
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ИСТОЧНИК KP.RU