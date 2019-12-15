2019-12-15T17:30:55+03:00
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В Атлас наследия Тюменской области вошли все 20 «культурных» объектов Ярковского района

На карте выделены также особые населённые пункты, которые сохранили историческую планировку
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Атлас наследия Тюменской области вошли все 20 «культурных» объектов Ярковского районаВ Атлас наследия Тюменской области вошли все 20 «культурных» объектов Ярковского районаФото: Татьяна Коркина
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На карте Ярковского района, который входит в Атлас культурного наследия Тюменской области, представлены все объекты, находящиеся в границах особо охраняемых территорий. По словам старшего научного сотрудника Института культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва Алевтины Парамоновой, на карте выделены также особые населённые пункты, которые сохранили историческую планировку и традиционную застройку. Её демонстрируют обществу как сохранность уникальной исторической среды.

- Здесь отображены и учреждения культуры, дворцы и дома культуры, музеи и архивы, а также школьные музеи, посвящённые истории малой родине или знаменитого земляка, - цитирует Алевтину ИА «Тюменская линия». – Сегодня в перечне объектов культурного наследия сегодня более 20 объектов.

Отметим, что Атлас наследия Тюменской области – это комплексное научно-справочное картографическое издание, которое призвано сформировать представление об истории и культуре, населении, природе и экологии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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