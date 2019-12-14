2019-12-14T17:56:47+03:00
Происшествия

Видео: в Тюмени медики спустили с рабочего места мёртвого крановщика

32-летний мужчина скончался прямо на работе
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени медики спустили с рабочего места мёртвого крановщикаВ Тюмени медики спустили с рабочего места мёртвого крановщикаФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 14 декабря, на стройке квартала «Новин» скончался 32-летний крановщик. Об в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия. По словам знакомого погибшего, с крана его спускали уже мёртвым.

По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 10.15.

- После того как пострадавшего достали, медики констатировали смерть пациента, - отметили в ведомстве.

Подписчики сообщают, что мужчину пытались спустить около часа. Правоохранительным органам теперь придётся выяснить, что послужило причиной гибели мужчины.

Медики спустили мёртвого крановщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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