Видео: в Тюмени медики спустили с рабочего места мёртвого крановщика
В Тюмени сегодня, 14 декабря, на стройке квартала «Новин» скончался 32-летний крановщик. Об в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия. По словам знакомого погибшего, с крана его спускали уже мёртвым.
По информации департамента здравоохранения Тюменской области, вызов на станцию скорой помощи поступил в 10.15.
- После того как пострадавшего достали, медики констатировали смерть пациента, - отметили в ведомстве.
Подписчики сообщают, что мужчину пытались спустить около часа. Правоохранительным органам теперь придётся выяснить, что послужило причиной гибели мужчины.
Медики спустили мёртвого крановщика.
ИСТОЧНИК KP.RU