2019-12-14T15:19:23+03:00
Происшествия

Пятница, 13-е: в Тюмени водитель насмерть разбился в ДТП, въехав в кирпичный дом

Оказалось, что у мужчины случился сердечный приступ
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Пятница, 13: в Тюмени водитель насмерть разбился в ДТП, въехав в кирпичный домПятница, 13: в Тюмени водитель насмерть разбился в ДТП, въехав в кирпичный домФото: Татьяна Коркина
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Пятница, 13 декабря, стала последним днём жизни для 62-летнего жителя Тюмени, который погиб в смертельном ДТП на ул. Ставропольской. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, трагедия произошла в одном из жилых дворов: из-за сердечного приступа мужчина въехал в пятиэтажный кирпичный многоквартирный дом.

Авария произошла в 15.35 возле дома № 5 на ул. Ставропольской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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