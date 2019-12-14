Пятница, 13-е: в Тюмени водитель насмерть разбился в ДТП, въехав в кирпичный дом

СЕГОДНЯ 13:32 2019-12-14T15:19:23+03:00

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Пятница, 13 декабря, стала последним днём жизни для 62-летнего жителя Тюмени, который погиб в смертельном ДТП на ул. Ставропольской. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, трагедия произошла в одном из жилых дворов: из-за сердечного приступа мужчина въехал в пятиэтажный кирпичный многоквартирный дом.

Авария произошла в 15.35 возле дома № 5 на ул. Ставропольской.

ИСТОЧНИК KP.RU