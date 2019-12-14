В Тюмени уборщица обчистила чужую куртку во время уборки кабинета
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней местной жительницы, которая подозревается в краже четырёх тысяч рублей из кармана чужой куртки.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в полицию обратилась женщина, которая пояснила, что у неё похитили деньги. Оказалось, что деньги похитила уборщица одного из образовательных учреждений прямо в рабочее время. Воспользовавшись служебным положением и отсутствием свидетелей, женщина похитила 4 тысячи рублей из кармана куртки, которая находилась в незапертом шкафу.
Сейчас техничке грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU