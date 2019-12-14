2019-12-14T17:35:16+03:00
Экономика

Экспортные поставки тюменских производителей в Объединённые Арабские Эмираты выросли в пять раз

В Германию - в три раза
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Экспортные поставки тюменских производителей в Объединённые Арабские Эмираты выросли в пять разЭкспортные поставки тюменских производителей в Объединённые Арабские Эмираты выросли в пять разФото: pixabay.com
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Поставки продукции тюменских предприятий в ОАЭ в 2019 году выросли более чем в пять раз, и почти в три раза – в Германию, по сравнению с прошлым годом. Как сообщает «Тюменская линия» со ссылкой на региональный Центр поддержки экспорта, значительно увеличились поставки тюменских производителей в страны Азии, в Алжир, США, Испанию, Польшу, Великобританию и др.

Активизировался в этом году экспорт в Швейцарию, Аргентину, Анголу, Андорру, Боснию и другие страны. Объём экспорта товаров тюменских компаний составил 1,27 млрд долларов, что на 200 млн долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По-прежнему, наибольшие объёмы в экспортных поставках составили топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности. Увеличилось количество экспортируемой продукции в группах «Текстиль, текстильные изделия и обувь», «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них», «Другие товары».

ИСТОЧНИК KP.RU

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