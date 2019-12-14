2019-12-14T16:33:38+03:00
Общество

В Тюменском районе открыли памятный знак, посвящённый труженикам тыла

Барельеф возвели в посёлке Боровский
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе открыли памятный знак, посвящённый труженикам тыла. Фото: Тюменский районВ Тюменском районе открыли памятный знак, посвящённый труженикам тыла. Фото: Тюменский район
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Памятный знак, посвящённый труженикам тыла, открыли в посёлке Боровский Тюменского района в преддверии 75-й годовщины Великой Победы. Как сообщили в пресс-службе главы муниципалитета, барельеф возвели в сквере по ул. Максима Горького рядом с памятником воину-освободителю по инициативе ветеранов и при поддержке местных органов власти.

Создавать памятный знак помогал тюменский архитектор Роман Кальнин. За основу изображений на барельефе художники взяли фотографии жителей посёлка, которые трудились во имя Победы. Старожилы Боровского узнают в лицах, запечатленных на памятном знаке, своих родных и близких.

Отметим, что сегодня в Боровском живут 87 тружеников тыла. Все они почтили минутой молчания память павших в годы войны во время открытия барельефа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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