В Тюменской области молоко, мясо, хлеб и рыбу производят тысячами тонн
Индекс промышленного производства в Тюменской области за десять месяцев 2019 года составил 104,6%. Самый высокий (112,7%) наблюдался в октябре, а самый низкий – в июне (98,9%).
Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на доклад о социально-экономическом положении региона, наибольший прирост в январе – октябре показали следующие направления:
– добыча прочих полезных ископаемых (индекс 151,1%)
– ремонт и монтаж машин и оборудования (148%)
– производство кокса и нефтепродуктов (141,5%)
– производство текстильных изделий (123%)
– производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов (117,1%)
За этот период было добыто 10,3 млн тонн сырой нефти, 288,2 млн кубометров природного и попутного газа. Произведено более 127 тысяч тонн молока, более 77 тысяч тонн хлебобулочных изделий, более 42 тысяч тонн мяса и субпродуктов птицы, более 2 тысяч тонн рыбы и т. д.
ИСТОЧНИК KP.RU