В Тюменской области молоко, мясо, хлеб и рыбу производят тысячами тонн

СЕГОДНЯ 14:30 2019-12-14T15:13:10+03:00

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Индекс промышленного производства в Тюменской области за десять месяцев 2019 года составил 104,6%. Самый высокий (112,7%) наблюдался в октябре, а самый низкий – в июне (98,9%).

Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на доклад о социально-экономическом положении региона, наибольший прирост в январе – октябре показали следующие направления:

– добыча прочих полезных ископаемых (индекс 151,1%)

– ремонт и монтаж машин и оборудования (148%)

– производство кокса и нефтепродуктов (141,5%)

– производство текстильных изделий (123%)

– производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов (117,1%)

За этот период было добыто 10,3 млн тонн сырой нефти, 288,2 млн кубометров природного и попутного газа. Произведено более 127 тысяч тонн молока, более 77 тысяч тонн хлебобулочных изделий, более 42 тысяч тонн мяса и субпродуктов птицы, более 2 тысяч тонн рыбы и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU