2019-12-14T15:13:10+03:00
Экономика

В Тюменской области молоко, мясо, хлеб и рыбу производят тысячами тонн

В регионе растёт индекс промышленного производства
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
В Тюменской области молоко, мясо, хлеб и рыбу производят тысячами тоннВ Тюменской области молоко, мясо, хлеб и рыбу производят тысячами тоннФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Индекс промышленного производства в Тюменской области за десять месяцев 2019 года составил 104,6%. Самый высокий (112,7%) наблюдался в октябре, а самый низкий – в июне (98,9%).

Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на доклад о социально-экономическом положении региона, наибольший прирост в январе – октябре показали следующие направления:

– добыча прочих полезных ископаемых (индекс 151,1%)

– ремонт и монтаж машин и оборудования (148%)

– производство кокса и нефтепродуктов (141,5%)

– производство текстильных изделий (123%)

– производство автотранспорта, прицепов и полуприцепов (117,1%)

За этот период было добыто 10,3 млн тонн сырой нефти, 288,2 млн кубометров природного и попутного газа. Произведено более 127 тысяч тонн молока, более 77 тысяч тонн хлебобулочных изделий, более 42 тысяч тонн мяса и субпродуктов птицы, более 2 тысяч тонн рыбы и т. д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области молоко, мясо, хлеб и рыбу производят тысячами тонн
Пятница, 13-е: в Тюмени водитель насмерть разбился в ДТП, въехав в кирпичный дом
Следователи возбудили дело по факту гибели пациента в тюменском наркодиспансере
Тюменцев научат правильно загадывать желания
В Тюмени уборщица обчистила чужую куртку во время уборки кабинета
Где можно поставить прививки от кори в Тюменской области
В Тюменской области больше всего требуются водители, охранники и сварщики
Казахстанские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью
Где и когда откроется главная новогодняя ёлка в Ялуторовске в 2019 году
Большинство школьников Ханты-Мансийска через пять лет будет учиться в одну смену
Викуловских школьников научат клеить зёрна кофе на ёлочные игрушки
В социально значимых объектах Тюменского района провели интернет
В Тюмени 14 декабря погаснет один светофор
Ночной пожар в тюменском наркодиспансере унёс жизнь одного человека
Погода в Тюмени 14 декабря: слабый снег и довольно прохладно
Системой учёта питания в Тюменской области пользуются более 30 тысяч пользователей
Сеть тюменских заправок задолжала банку 2,5 миллиарда рублей
За матерную брань тюменец заплатит 10 тысяч рублей
В Тюменской области заметно растёт показатель продолжительности жизни