Тюменцев научат правильно загадывать желания

СЕГОДНЯ 13:09 2019-12-14T15:10:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Конец года – время подводить итоги и ставить цели на следующие двенадцать месяцев. Но, чтобы желания, загаданные под бой курантов, сбылись, нужно правильно их обозначить, а еще визуализировать. Поможет в этом карта желаний, а правильно ее составить научит тюменцев эксперт в гельштат-терапии Елена Халеева.

19 декабря в мультицентре «Моя территория» ждут всех, кто хочет научиться правильно ставить цели и загадывать желания. Встреча начнется в 18.30, сообщает интернет-портал «Мегатюмень». Эксперт расскажет гостям об основах планирования, о том, как правильно формулировать и загадывать желания и визуализировать их с помощью специальной карты.

По словам Елены Халеевой, карта желаний помогает понять, чего на самом деле хочет человек. Вынося на бумагу мечты, человек понимает, что нужно для их реализации. У составления такой карты есть несколько важных нюансов, именно об этом и расскажет эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU