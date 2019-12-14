2019-12-14T11:26:29+03:00
Общество

В Тюменской области больше всего требуются водители, охранники и сварщики

Сегодня в областном банке почти 16,5 тысяч вакансий
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области больше всего требуются водители, охранники и сварщикиВ Тюменской области больше всего требуются водители, охранники и сварщикиФото: pixabay.com
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Более 54 тысяч жителей Тюменской области с начала 2019 года обратились в службу занятости населения. По данным на 1 декабря 2019 на регистрационном учёте в качестве соискателей состояли почти 5,7 тысяч человек, тогда как 1 июля 209 года на учёте стояло 8,9 тысяч человек.

Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на департамент труда и занятости населения Тюменской области, сегодня в областном банке почти 16,5 тысяч вакансий (по три варианта на соискателя). Наиболее востребованными работниками стали специалисты строительной отрасли (более 4,6 тысяч вакансий), работники торговли и механики (более 1,5 тысяч вакансий). Более 1,3 тысяч вакансий – по направлению «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение). Почти 1,3 тысячи вакансий – в обрабатывающих производствах, ещё свыше 1,1 тысяч – в образовании.

Самые востребованные профессии: водители (864 вакансии), охранники (607 вакансий), сварщики-операторы (434 вакансии). Также в лидерах: монтажники, машинисты, изолировщики, грузчики, кассиры, рабочие, уборщики, официанты и горничные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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