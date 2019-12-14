2019-12-14T10:21:07+03:00
Экономика

Казахстанские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью

В 2020 году они планируют заключить около 30 контрактов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Казахские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областьюКазахские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областьюФото: pixabay.com
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Делегация Казахстана побывала с визитом на тюменском заводе «Профмодуль», благодаря Центру поддержки экспорта Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, именно он стал инициатором сотрудничества между местными промышленниками и казахстанскими предпринимателями, заинтересованными в тюменской продукции.

Как рассказала заместитель гендиректора завода Екатерина Пуртова, представители Казахстана не в первый раз посещают предприятие.

– У нас уже были с ознакомительным визитом представители этой страны. Кроме того, в составе делегации Тюменской области мы неоднократно принимали участие в выставках, которые проходили в Алматы и Нурсултане и видели, что наша продукция вызывает неподдельный интерес, – отметила Екатерина Пуртова.

Прежде всего интерес казахстанских предпринимателей касается сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR-панели). Кроме того, тюменцы показали возможности современных станков, на которых изготавливают нефтегазовое оборудование.

В 2020 году предприятия Тюменской области планируют заключить порядка 30 договоров на поставку своей продукции. Это будет легче сделать благодаря открытым представительствам Тюменской области в Казахстане и Китае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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