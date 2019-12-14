Казахстанские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью
Делегация Казахстана побывала с визитом на тюменском заводе «Профмодуль», благодаря Центру поддержки экспорта Тюменской области. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, именно он стал инициатором сотрудничества между местными промышленниками и казахстанскими предпринимателями, заинтересованными в тюменской продукции.
Как рассказала заместитель гендиректора завода Екатерина Пуртова, представители Казахстана не в первый раз посещают предприятие.
– У нас уже были с ознакомительным визитом представители этой страны. Кроме того, в составе делегации Тюменской области мы неоднократно принимали участие в выставках, которые проходили в Алматы и Нурсултане и видели, что наша продукция вызывает неподдельный интерес, – отметила Екатерина Пуртова.
Прежде всего интерес казахстанских предпринимателей касается сэндвич-панелей с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR-панели). Кроме того, тюменцы показали возможности современных станков, на которых изготавливают нефтегазовое оборудование.
В 2020 году предприятия Тюменской области планируют заключить порядка 30 договоров на поставку своей продукции. Это будет легче сделать благодаря открытым представительствам Тюменской области в Казахстане и Китае.
ИСТОЧНИК KP.RU