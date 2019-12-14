2019-12-14T10:18:12+03:00
Новый год 2019

Где и когда откроется главная новогодняя ёлка в Ялуторовске в 2019 году

На открытии будет много всего интересного
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Где и когда откроется главная новогодняя ёлка в Ялуторовске в 2019 годуГде и когда откроется главная новогодняя ёлка в Ялуторовске в 2019 годуФото: pixabay.com
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Вдоль центральных улиц Ялуторовска 22 декабря пройдёт колонна Дедов Морозов, Снегурочек и свиты новогодних волшебников. Остановится она на Сретенской площади, где состоится открытие ледового городка и зажжение главной городской новогодней ёлки.

Как сообщает «Тюменская область сегодня», в шествии может принять участие любой желающий. Для этого нужно надеть костюм Деда Мороза или Снегурочки либо сесть в свой автомобиль, украшенный новогодней атрибутикой. Заявки на участие принимают в МАУК «Арт-Вояж» до 18 декабря.

После хороводов вокруг новогодней ёлки Деды Морозы и Снегурочки примут участие в церемонии награждения обладателей самых оригинальных и красочных костюмов. Все креативщики получат призы.

А ещё ялуторовчанам предложат согреться горячим чаем и поучаствовать в танцевальном флешмобе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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