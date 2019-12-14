Викуловских школьников научат клеить зёрна кофе на ёлочные игрушки

СЕГОДНЯ 08:26 2019-12-14T08:26:20+03:00

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В Викуловском районном Доме культуры 15 декабря откроется семейная мастерская «Арт-штучки к новогодней ёлке». Как сообщили в ИА «Тюменская линия», участники клуба выходного дня «Счастливы вместе» изготовят новогодние игрушки.

По словам заведующей досугового отдела Викуловского ДК Анастасии Шипачёвой, игрушки будут делать по степени сложности. Первый уровень – для детсадовцев, второй – для школьников и третий – для родителей. Самые маленькие ребятишки для создания ёлки будут использовать обычный и плотный картон и цветные нитки, а затем украсят её аксессуарами.

Школьники будут клеить на старые новогодние игрушки лоскуты ткани, оборачивать нитями и клеить новогодний атрибут (еловая веточка или шишка). Ещё один вариант – наклеить на старую новогоднюю игрушку зёрна кофе.

- Участников нашей семейной мастерской мы поздравим с предстоявшим праздником и пригласим на досуговые площадки, которые откроются с 3 января, - отметила Анастасия.

На мастер-классах ожидаются более 20 участников, среди которых есть постоянные участники клуба выходного дня и новички.

ИСТОЧНИК KP.RU