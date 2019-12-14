2019-12-14T08:26:20+03:00
Новый год 2019

Викуловских школьников научат клеить зёрна кофе на ёлочные игрушки

Поделки будут создавать на мастер-классах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Викуловских школьников научат клеить зёрна кофе на ёлочные игрушкиВикуловских школьников научат клеить зёрна кофе на ёлочные игрушкиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Викуловском районном Доме культуры 15 декабря откроется семейная мастерская «Арт-штучки к новогодней ёлке». Как сообщили в ИА «Тюменская линия», участники клуба выходного дня «Счастливы вместе» изготовят новогодние игрушки.

По словам заведующей досугового отдела Викуловского ДК Анастасии Шипачёвой, игрушки будут делать по степени сложности. Первый уровень – для детсадовцев, второй – для школьников и третий – для родителей. Самые маленькие ребятишки для создания ёлки будут использовать обычный и плотный картон и цветные нитки, а затем украсят её аксессуарами.

Школьники будут клеить на старые новогодние игрушки лоскуты ткани, оборачивать нитями и клеить новогодний атрибут (еловая веточка или шишка). Ещё один вариант – наклеить на старую новогоднюю игрушку зёрна кофе.

- Участников нашей семейной мастерской мы поздравим с предстоявшим праздником и пригласим на досуговые площадки, которые откроются с 3 января, - отметила Анастасия.

На мастер-классах ожидаются более 20 участников, среди которых есть постоянные участники клуба выходного дня и новички.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Викуловских школьников научат клеить зёрна кофе на ёлочные игрушки
В социально значимых объектах Тюменского района провели интернет
В Тюмени 14 декабря погаснет один светофор
Ночной пожар в тюменском наркодиспансере унёс жизнь одного человека
Погода в Тюмени 14 декабря: слабый снег и довольно прохладно
Системой учёта питания в Тюменской области пользуются более 30 тысяч пользователей
Сеть тюменских заправок задолжала банку 2,5 миллиарда рублей
За матерную брань тюменец заплатит 10 тысяч рублей
В Тюменской области заметно растёт показатель продолжительности жизни
Нацпроект «Образование»: в колледжах и техникумах Тюменской области заработали 30 высокотехнологичных мастерских
Швейцария, Казахстан и Индия заинтересовались продукцией тюменских экспортёров
Малыши в окне, суд с УК и яблоки на дороге: публикуем главные новости Тюмени 13 декабря 2019 г.
Тюменские гаишники будут ловить пьяных водителей в выходные
В выходные тюменцам придется померзнуть
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили за три года доходность 16,68% по полисам инвестиционного страхования жизни
В Ханты-Мансийске наращивают объемы работ по переселению людей из аварийного жилфонда
Тюмень в пробках. На Мельникайте был зафиксирован трехкилометровый затор
На выходных в районе тюменского автовокзала отключат светофоры
Коров, больных лейкозом, нашли в тюменском крестьянском хозяйстве
Города Югры становятся умнее и безопаснее за счет цифровых технологий
В Тюмени осужден водитель спецтехники. По его вине рабочий сорвался с высоты и погиб
В Тюмени 68-я маршрутка будет ездить через «Сити Молл»
Все ради семьи: в Ишиме мужчина украл коляску, чтобы подарить ее беременной супруге
В Сбербанке заключен 15-миллионный договор по страхованию жизни
Почти 800 мусорных контейнеров установили в этом году в Тюмени
Банк УРАЛСИБ в Кургане принял участие в бизнес-форуме Зауралья «вКубе-2019»
Тюменка превратила квартиру в наркопритон, избавившись от своих детей
Встала на скользскую дорожку. Пожилая тюменка засудила УК за сломанную ногу
Мама ушла на работу: в Тюмени малыши стояли у открытого окна