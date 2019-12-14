В социально значимых объектах Тюменского района провели интернет

СЕГОДНЯ 07:17 2019-12-14T08:42:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Первый этап подключения к интернету социально значимых объектов завершается в Тюменском районе в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и входящих в него региональных программ. Как сообщили в пресс-службе главы муниципалитета, выход в Сеть появился в одиннадцати школах, восьми ФАПах и пяти муниципальных администрациях.

В следующем году, в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура», выходом в интернет обеспечат ещё 59 соцобъектов Тюменского района. А именно: 30 школ, 17 ФАПов и 9 администраций.

Что касается федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», то программу «CDO- управление, основанное на данных» освоили уже 50 представителей Тюменского района (руководители подразделений администрации района и подведомственных учреждений).

Не обошёл стороной нацпроект и районные школы. В 2019 году три класса программирования «АйТиЛаб» открылись в Каменской, Новотарманской и Каскаринской школах, три класса соревновательной робототехники – в Ембаевской им. Аширбекова, Муллашинской и Новотарманской школах, класс робототехники – в Богандинской № 2, Созоновской и Успенской школах.

ИСТОЧНИК KP.RU