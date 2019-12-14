В Тюмени 14 декабря погаснет один светофор

СЕГОДНЯ 06:59 2019-12-14T08:44:13+03:00

Где и насколько его выключат – читайте ниже

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В Тюмени сегодня, 14 декабря, с 9 до 20 часов погаснет светофор на перекрёстке улиц Новосёлова и Амурской. Как сообщили в пресс-службе МКУ «Тюменьгортранс», это связано с плановым отключением электроэнергии на сетях.

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут следования.

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ИСТОЧНИК KP.RU