СЕГОДНЯ 06:25 2019-12-14T08:50:11+03:00

Погода в Тюмени 14 декабря: слабый снег и довольно прохладно Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени сегодня, 14 декабря, ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, местами изморозь. Днём в отдельных районах слабый снег, ветер юго-западный, западный, 5–10 м/сек. Температура воздуха ночью -9…-14 градусов, при прояснении – до 19 градусов мороза, днем – минус 8–13.

По народному календарю 14 декабря – день памяти святого пророка Наума. На Руси его считали покровителем наук и грамоты, в том числе благодаря его имени. В этот день русские крестьяне говорили: «Наум наставляет на ум».

ИСТОЧНИК KP.RU