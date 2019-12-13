Системой учёта питания в Тюменской области пользуются более 30 тысяч пользователей

СЕГОДНЯ 20:21 2019-12-13T20:21:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области с 2017 года функционирует система учёта питания, которая является модулем подсистемы «Электронная школа» региональной единой государственной информационной системы образования Тюменской области. Как сообщили в Региональном информационно-образовательном центре, цели и задачи по работе с информационными системами отражены в региональном проекте «Цифровое государственное управление» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

В 2019-м году модуль внедрён в муниципальных образованиях Тюменской области. Система работает во всех образовательных учреждениях городов области и Тюменского района и в крупных школах всех муниципальных образований области.

Каждый день через систему проходят около 6,5 тысяч заказов на питание для более чем 180 тысяч учащихся, объём платежей достигает 100 млн рублей ежемесячно, ежегодно к услуге обращаются порядка 30 тысяч уникальных пользователей. Система объединяет государственные органы образования, школы, организации права и родителей в едином информационном пространстве, делая взаимодействие проще и эффективнее. Кроме того, оплачивать услуги можно с помощью смартфона.

В сентябре система учёта питания Тюменской области заняла призовое место в конкурсе, который проводится в рамках VII Всероссийского форума региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT 2019» в Белгороде при поддержке администрации президента Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU