Сеть тюменских заправок задолжала банку 2,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 19:58 2019-12-13T20:18:30+03:00

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Областной арбитражный суд полностью удовлетворил иск ПАО «Московский кредитный банк» в адрес компании ООО «Нью Петрол Тюмень». Она владеет сетью заправок «Новый поток», расположенных на территории Тюменской и Курганской областей. Банку топливно-энергетическая организация задолжала более 2,5 миллиарда рублей, поэтому тот и обратился в судебные органы. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Тюменской области.

Судья Алена Атрасева заявление кредитора признала обоснованным и ввела в отношении должника процедуру наблюдения. Вести ее будет временный управляющий Дмитрий Боярский. Ему предстоит представить отчет о результатах проведения процедуры наблюдения и протокол собрания кредиторов после того, как эта процедура наблюдения закончится.

Затем в суде состоится рассмотрение вопроса о несостоятельности, а иначе говоря, о банкротстве компании. Оно назначено на 27 февраля 2020 года.

К слову, банк не единственный кредитор в этой истории. Его включили уже в третью очередь реестра требований кредиторов.

Компания-должник была основана 9 лет назад и сегодня насчитывает, по данным официального сайта, 29 станций АЗС, где в розницу реализуются светлые нефтепродукты и сжиженный автомобильный газ. У компании еще есть возможность обжаловать определение суда в течение десяти дней, подав апелляционную жалобу.

ИСТОЧНИК KP.RU