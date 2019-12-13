В Тюменской области заметно растёт показатель продолжительности жизни

СЕГОДНЯ 17:54 2019-12-13T18:42:13+03:00

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Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения – прогнозируемый конечный результат реализации государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения». Об этом сегодня, 13 декабря, рассказала директор регионального департамента здравоохранения Инна Куликова на заседании президиума правительства Тюменской области, которое провёл губернатор Александр Моор.

По словам Инны Куликовой, в течение нескольких лет в регионе заметно растёт показатель продолжительности жизни. К 2025 году цифра должна достигнуть 74,7 лет, при этом женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины. Кроме того, Инна Куликова рассказала о мероприятиях по обеспечению доступности медицинской помощи и повышению её качества.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, участники заседания также рассмотрели вопрос об организации закупок по реализации государственных программ Тюменской области на 2020 год. Информацию представил начальник управления государственных закупок Сергей Панков. Во время президиума правительства было рассмотрено свыше 60 проектов постановлений и распоряжений.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», на предыдущем президиуме регионального правительства обсудили тему формирования городской комфортной среды. По мнению губернатора Александра Моора, формирование городского пространства и комфортной среды – это результат совместной работы многих структур, включая органы государственной власти региона и местного самоуправления, а также самих жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU