2019-12-13T18:35:21+03:00
Экономика

Швейцария, Казахстан и Индия заинтересовались продукцией тюменских экспортёров

Запуск аккаунтов предприятий на мировых площадках дал положительный эффект
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Швейцария, Казахстан и Индия заинтересовались продукцией тюменских экспортёровШвейцария, Казахстан и Индия заинтересовались продукцией тюменских экспортёровФото: Татьяна Коркина
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Пять предварительных контрактов подписано тюменскими предпринимателями благодаря созданию аккаунтов производителей на крупнейших мировых электронных торговых площадках. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области со ссылкой на региональный Центр поддержки экспорта, особое внимание иностранных покупателей приковано к производителям бытовой химии, машин и древесины.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергея Полухина, запуск аккаунтов состоялся в начале ноября. Однако за полтора месяца видна активность потенциальных партнёров со всего мира.

– Один контракт пришел с Alibaba.com, еще четыре – с GlobalRusTrade. По всем достигнута договоренность о тестовых поставках. Объемы обсуждаемых заказов пока небольшие, но это нормально. Мы уверены, что, оценив качество тюменских товаров, партнеры выйдут на долгосрочные отношения, – рассказал Сергей Полухин.

В числе стран, проявивших интерес к тюменским экспортёрам, Швейцария, Казахстан, Индия и другие.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», осенью 2019 году Центр поддержки экспорта Тюменской области провёл отбор на бесплатное размещение тюменских производителей на площадках Alibaba, All.biz и GRT со статусом «премиум» сроком на один календарный год. Конкурс проводился в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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