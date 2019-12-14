2019-12-14T09:31:24+03:00
Общество

Большинство школьников Ханты-Мансийска через пять лет будет учиться в одну смену

Остроту проблемы снимет строительство новых школ
Лидия Шумкова
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В Ханты-Мансийске одновременно строится четыре школыВ Ханты-Мансийске одновременно строится четыре школыФото: Лидия Шумкова
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В Ханты-Мансийске почти половина школьников учится во вторую смену. С одной стороны, это хороший показатель демографических процессов, говорящий о том, что в городе высокая рождаемость. С другой стороны, хороший естественный прирост населения создает дополнительную нагрузку на социальную инфраструктуру. О путях решения проблемы рассказал глава города Максим Ряшин.

По его словам, в 2019 году были приняты беспрецедентные решения: благодаря поддержке правительства и губернатора округа Натальи Комаровой, в городе одновременно строятся четыре школы. В бюджете на эти цели выделено порядка шести миллиардов рублей.

– Думаю, что проблема и ее острота примерно к 2022 году будут значительно снижены. А к 2025–2026 году мы планируем, что полностью снимем вопрос обучения детей во вторую смену, – подчеркнул Ряшин.

Всего до конца 2019 года в округе в рамках национального проекта «Образование» будет завершено строительство нескольких образовательных учреждений: школа на 300 мест в поселке Высокий и четыре комплекса «Школа – детский сад» в Сургуте, Пыть-Яхе и Ханты-Мансийском районе, рассчитанных на 550 учащихся и 580 воспитанников в общем. К 2025 году в регионе планируется построить еще 45 объектов общеобразовательных организаций на 32 тысячи мест.

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@TrueKPRU
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