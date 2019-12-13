2019-12-13T14:27:09+03:00
Общество

Коров, больных лейкозом, нашли в тюменском крестьянском хозяйстве

Животных не изолируют, а помещения не дезинфицируют
Вадим Бегун
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В тюменском крестьянском хозяйстве коровы больны лейкозом. Фото - pixabay.com.В тюменском крестьянском хозяйстве коровы больны лейкозом. Фото - pixabay.com.
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Тюменский Россельхознадзор провел внеплановую выездную проверку крестьянского хозяйства «Рассвет», которое находится в Викуловском районе. Оказалось, что КХ не соблюдает закон «О ветеринарии», несмотря на то что имеющиеся коровы больны лейкозом.

Как стало известно, на территории хозяйства установлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. При этом работники используют быков-производителей для случки коров – это приводит к распространению лейкоза среди поголовья.

– Кроме того, больные животные не изолируются и не сдаются на санитарную бойню. Также не организовано выращивание племенных и ремонтных телок отдельно от взрослого поголовья, что не позволяет создавать стадо, свободное от вируса лейкоза. Дезинфекция животноводческих помещений и оборудования не проводится, – рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

В ведомстве сообщили, что по результатам проверки на крестьянское хозяйство наложен штраф за несоблюдение условий карантина и выдано предписание об устранении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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