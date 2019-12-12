Александр Моор вручил жителям Тюменской области государственные и ведомственные награды

СЕГОДНЯ 20:41 2019-12-12T20:55:13+03:00

Глава региона отметил, что каждый из собравшихся добился признания и успеха

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Жители Тюменской области, как и все россияне, несут ответственность за судьбу Отечества и прилагают все усилия для его укрепления и процветания. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время церемонии вручения государственных и ведомственных наград жителям региона 12 декабря, в День Конституции РФ. По словам главы региона, во все времена впереди шёл тот, кто не боялся принимать нестандартные решения, был увлечен своим делом и оставался верен призванию.

– Каждый из собравшихся в большом зале правительства добился признания и успеха на профессиональном пути, а их личные достижения стали частью истории и гордостью региона. Практически на каждой подобной церемонии вручаются и особые региональные награды – знак отличия «За мужественный поступок». Сегодня одним из его обладателей станет совсем юный тюменец – ученик пятого класса школы № 69, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Федюнинского, – отметил Александр Моор.

Губернатор поблагодарил награждаемых за любовь к Тюменской земле, преданность выбранному делу, неравнодушие и самоотдачу.

Кого наградили?

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен член общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Ильгиз Шарипов.

Почетную грамоту президента России за победу и активное участие в европейском чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills-2018 вручили тюменке Диане Касабовой.

Знак отличия «За мужественный поступок» получила Марина Буракова из Ялуторовска, которая помогла не допустить гибель человека при пожаре.

Знак отличия «За мужественный поступок» получил тюменский пятиклассник Степан Масловский, который спас ребенка из воды.

Знак отличия «Почетный наставник» получил слесарь по ремонту технологических установок шестого разряда Антипинского нефтеперерабатывающего завода Виктор Доровских.

В общей сложности государственных и ведомственных наград федерального и регионального уровня удостоились 50 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU