2019-12-12T20:03:14+03:00
Здоровье

Тюменским студентам рассказали о необходимости профилактики ВИЧ и СПИДа

Мероприятие прошло в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменским студентам рассказали о необходимости проходить профилактику ВИЧ и СПИДаТюменским студентам рассказали о необходимости проходить профилактику ВИЧ и СПИДа
Изменить размер текста:

Областной центр профилактики и реабилитации провёл в двух тюменских вузах мероприятие «Касается даже тех, кого не касается», приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменского области, мероприятие прошло в череде акций, направленных на профилактику ВИЧ и СПИДА, в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни».

Специалисты областного центра профилактики и реабилитации рассказали студентам об опасности вируса и необходимости периодически проходить тестирование на ВИЧ, а также посмотрели вместе с ними тематический видеоролик. В мероприятие вовлекли более 1,5 тысячи обучающихся.

Большую помощь в проведении мероприятия оказали волонтёры профилактического движения, которые приняли участие в проведении викторины на тему профилактики ВИЧ/СПИДа, профилактического опроса среди студентов и в распространении символики мероприятия (красных ленточек, значков и шаров). Экспресс-тестирование студенты проходили анонимно, в специально организованной мобильной лаборатории. Отметим, что мероприятие проходило с участием Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Напомним, что Всемирный день борьбы со СПИДом учреждён Всемирной организацией здравоохранения 1 декабря с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Десятки трехлитровых банок: в Тюмени появилась необычная елка
При поддержке Фонда Президентских грантов в регионе реализуется проект «Тюменский десант»
Александр Моор вручил жителям Тюменской области государственные и ведомственные награды
Тюменские экспортёры стали лауреатами конкурса «100 лучших товаров России – 2019»
В окружном правительстве сняли большую часть жилищных проблем молодых семей Югры
Александр Моор торжественно вручил паспорта 26 школьникам из Тюменской области
Тюменская область попала в тройку наиболее театральных субъектов России, по версии Forbes
Первый дом, построенный через эскроу-счет, сдали в Тюмени
В Тюменской области обсудили реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды»
Тюменским студентам рассказали о необходимости профилактики ВИЧ и СПИДа