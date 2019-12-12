Тюменским студентам рассказали о необходимости профилактики ВИЧ и СПИДа

СЕГОДНЯ 19:05 2019-12-12T20:03:14+03:00

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Областной центр профилактики и реабилитации провёл в двух тюменских вузах мероприятие «Касается даже тех, кого не касается», приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменского области, мероприятие прошло в череде акций, направленных на профилактику ВИЧ и СПИДА, в рамках проекта «Тюменская область – территория здорового образа жизни».

Специалисты областного центра профилактики и реабилитации рассказали студентам об опасности вируса и необходимости периодически проходить тестирование на ВИЧ, а также посмотрели вместе с ними тематический видеоролик. В мероприятие вовлекли более 1,5 тысячи обучающихся.

Большую помощь в проведении мероприятия оказали волонтёры профилактического движения, которые приняли участие в проведении викторины на тему профилактики ВИЧ/СПИДа, профилактического опроса среди студентов и в распространении символики мероприятия (красных ленточек, значков и шаров). Экспресс-тестирование студенты проходили анонимно, в специально организованной мобильной лаборатории. Отметим, что мероприятие проходило с участием Центра профилактики и борьбы со СПИДом.

Напомним, что Всемирный день борьбы со СПИДом учреждён Всемирной организацией здравоохранения 1 декабря с целью повышения осведомлённости об эпидемии СПИДа, вызванной распространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU