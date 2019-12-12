2019-12-12T17:16:56+03:00
Экономика

Количество выездных мероприятий тюменских предпринимателей в 2019 году выросло в три раза

В регионе впервые побывали импортёры из пяти стран мира
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Количество выездных мероприятий тюменских предпринимателей в 2019 году выросло в три разаКоличество выездных мероприятий тюменских предпринимателей в 2019 году выросло в три разаФото: pixabay.com
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Количество выездных мероприятий тюменских предпринимателей в 2019 году увеличилось втрое. Об этом рассказал руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин. По его словам, малые и средние предприниматели, которые заинтересованы в продвижении своей продукции на международный рынок, приняли участие в 9 международных выставках, 7 бизнес-миссиях и 7 реверсных бизнес-миссией. В регионе впервые побывали импортёры из Китая, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Азербайджана.

- Для вывода компании за рубеж сегодня можно воспользоваться различными мерами государственной поддержки: пройти обучение, получить консультацию или содействие в лицензировании деятельности, оформлении сертификации, поиске контрагента и проведении переговоров с потенциальными клиентами, – отметил Сергей Полухин.

По его словам, в Тюменской области также ведётся комплексная работа по повышению квалификации начинающих экспортёров, повышению активности и эффективности выездов делегаций региона за рубеж.

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, наибольшие объёмы в экспортных поставках составили топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности. В несырьевом неэнергетическом сегменте экспорт металлов и изделий из них составил 4 млн долларов (в 2018 году 3,5 млн долларов), рост экспорта машин и оборудования – 37 млн долларов, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – 10,8 млн долларов.

Кроме того, увеличилось количество экспортируемой продукции в группах: «Текстиль, текстильные изделия и обувь», «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них», «Другие товары».

ИСТОЧНИК KP.RU

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