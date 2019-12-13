2019-12-13T08:10:38+03:00
Здоровье

В новый год – здоровыми: тюменкам предлагают провериться на рак перед праздниками

Предварительно записываться не нужно
Вадим Бегун
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Тюменки могут провериться на рак перед праздниками. Фото - pixabay.com.Тюменки могут провериться на рак перед праздниками. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени завтра, 14 декабря, пройдет профилактическая акция «Доктор с вами», посвященная вопросам женского здоровья. Тюменок ждут в поликлиниках города с 9.00 до 15.00.

– В этот день во всех территориальных поликлиниках города для женщин организуют обследование на микрофлору и цитологическое исследование с целью раннего выявления онкологических заболеваний. Также по показаниям женщинам обследуют шейку матки, проведут ультразвуковое исследование УЗИ органов малого таза, – рассказали в Комитете здравоохранения администрации города Тюмени.

По информации ведомства, всех желающих проконсультирует врач – акушер-гинеколог, который при необходимости назначит дополнительное обследование. Для участия в профилактической акции «Доктор с вами» не нужна предварительная запись.

Напомним, что пациентки, проживающие в районе обслуживания тюменской больницы «Водников», а также АО «Здоровье», которое находится на улице Маршала Захарова, 13, могут обратиться в поликлиники № 1 и № 8.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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