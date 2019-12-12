2019-12-12T11:06:57+03:00
Общество

Новый водопровод, который снабдил тюменцев чистой водой, прослужит полвека

Его протяженность – более четырех километров
Вадим Бегун
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В Тюмени подключен новый водопровод. Фото - "Тюмень Водоканал".В Тюмени подключен новый водопровод. Фото - "Тюмень Водоканал".
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В Тюмени подключен новый водопровод. Старый трубопровод от деревни Воронина до улицы Коммунистической был построен в 1983 году и уже находился в аварийном состоянии.

– На новый водовод производитель трубы дает гарантию 50 лет. Поскольку это один из основных водоводов, питающих город, замена аварийного участка значительно повысит надежность всей системы водоснабжения областного центра. Кроме того, при этом снизятся потери питьевой воды при транспортировке от водоочистных сооружений потребителям, – рассказал директор по производству ООО «Тюмень Водоканал» Виталий Гурский.

Стоит отметить, что основные мероприятия, направленные на повышение качества водоснабжения и водоотведения, компания планирует выполнить до 2023 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюмени 11 декабря произойдет долгожданное событие: «Тюмень Водоканал» подключит новый водопровод к городской системе. Однако не обойдется без «жертв»: без воды на некоторое время останутся жители 41 многоэтажки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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