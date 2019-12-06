2019-12-06T11:46:34+03:00
Общество

В Тюмени садик, две школы и 40 многоэтажек останутся без воды из-за нового водопровода

Коммунальщики обещают проделать все работы как можно быстрее
Вадим Бегун
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В Тюмени подключат новый водопровод. Фото - "Тюмень Водоканал".В Тюмени подключат новый водопровод. Фото - "Тюмень Водоканал".
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В Тюмени 11 декабря произойдет долгожданное событие: «Тюмень Водоканал» подключит новый водопровод к городской системе. Однако не обойдется без «жертв»: без воды на некоторое время останутся жители 41 многоэтажки.

– Стальной водовод был построен 36 лет назад, гарантийный срок его службы истек еще в 2008 году. На нем мы часто фиксировали повреждения. Водовод на Мельзаводской – один из основных, питающих город. Поэтому этот объект был включен в план реконструкции в числе первоочередных, – пояснил директор по производству ООО «Тюмень Водоканал» Виталий Гурский.

В компании сообщили, что новой водовод подключат к городской системе в следующую среду. Из-за этих работ временно останутся без воды жители поселка ДОК, деревни Воронина и района Метелева. Об отключении уведомлены детский сад, две школы и жители 41 жилого многоквартирного дома. Подключение планируется выполнить в течение суток.

КСТАТИ

Новый полиэтиленовый трубопровод обладает высокой износостойкостью и гарантированно прослужит 50 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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