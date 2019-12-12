Молодой тюменец сломал нос, влетев на автомобиле в дерево
Накануне, 11 декабря, молодой человек на 42-м километре автодороги Тюмень – Каменка влетел в дерево на «Мицубиси-Лансер». 22-летний водитель, который водит автомобиль с восемнадцати лет, по предварительным данным, получил перелом костей носа и ушибы.
Это не единственное ДТП, произошедшее вчера в регионе. Так, около полудня на 33-м километре Ирбитского тракта ВАЗ-21074 въехал в металлическое ограждение.
Фото - ГИБДД.
– Водитель и пассажир отечественной машины получили различные повреждения. Выяснилось, что незарегистрированным автомобилем управлял тюменец, который ранее был лишен права управления за нетрезвое вождение. К тому же у него отсутствовал страховой полис ОСАГО, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.
Вчера на дорогах области произошло три наезда на препятствия и опрокидывание автомобиля. Во всех случаях водители не смогли выбрать скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями.
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ИСТОЧНИК KP.RU