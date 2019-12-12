2019-12-12T09:28:58+03:00
Общество

Тюменским мамам расскажут о положенных им в следующем году пособиях

Государственная поддержка станет еще ощутимее
Вадим Бегун
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Тюменским мамам расскажут о положенных им в следующем году пособиях. Фото - pixabay.com.Тюменским мамам расскажут о положенных им в следующем году пособиях. Фото - pixabay.com.
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16 декабря 2019 года состоится онлайн-конференция «Меры социальной поддержки семей с детьми, предоставляемые через органы социальной защиты, Пенсионного Фонда РФ и Фонда социального страхования. Порядок назначения и выплаты пособий в связи с материнством в 2020 году». Ответы на вопросы тюменские мамы получат в этот же день.

– В 2020 году государственная поддержка семей с детьми станет еще ощутимее – в действие вступит ряд законов, направленных на повышение социальной защищенности семей и рост рождаемости. При этом часть мер поддержки коснется всех семей с маленькими детьми, независимо от дохода. Конечно же, у наших родителей уже сейчас много вопросов: как будут организованы выплаты, кто будет платить? Мы впервые проводим конференцию, в которой одновременно участвуют три ведомства – участники процесса выплат по разным основаниям. Это позволит все вопросы разобрать в наиболее короткие сроки и точно определить план действий каждой семье, – отметила Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной думы, региональный координатор федерального проекта «Крепкая семья».

По информации организаторов, на вопросы участников ответят начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ Ольга Велижанина, начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Тюменской области Анна Пермитина и заместитель директора государственного казенного учреждения Тюменской области «Центр обеспечения мер социальной поддержки» Надежда Изосимова.

Свои вопросы можно задать уже сейчас в «Конференции».

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