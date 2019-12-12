2019-12-12T09:36:00+03:00
Общество

Тюменские депутаты обсудили вопросы благосостояния семей с детьми в Госдуме

Вадим Бегун
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9 декабря в Государственной думе Российской Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Десятилетие детства. Повышение благосостояния семей с детьми», в которых приняли участие представители депутатского корпуса Тюмени.

В ходе заседания участники обсудили итоги реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках «Десятилетия детства», рассмотрели наиболее актуальные вопросы, связанные с практикой его реализации, обобщили предложения, направленные на подготовку проекта плана основных мероприятий, проводимых в рамках «Десятилетия детства», на следующий период.

Десятилетие детства было объявлено президентом Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы. Таким образом, план является идеологическим «наследником» названной Национальной стратегии, главной целью которой являлось определение основных направлений и задач государственной политики в интересах детей и ключевых механизмов ее реализации, базирующихся на общепризнанных принципах и нормах международного права. Региональные планы по реализации «Десятилетия детства» опубликованы и доступны для ознакомления в 75 субъектах РФ.

– Борьба с бедностью и семейным неблагополучием является важнейшей частью государственной семейной политики России, – рассказывает участник парламентских слушаний, депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – Особенно остро проблема дефицита доходов стоит у семей с тремя и более детьми. Варианты поддержки многодетных семей, как и существующие в регионах сложности в реализации уже действующих программ, обсуждали на слушаниях. Такие мероприятия необходимы для того, чтобы «собрать» проблемы регионов и выслушать предложения с мест.

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@TrueKPRU
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