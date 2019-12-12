2019-12-12T08:37:04+03:00
Происшествия

В Тюмени полностью выгорела немецкая иномарка

К счастью, никто не пострадал
Вадим Бегун
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В Тюмени утром горел автомобиль. Фото - "ЧС Тюмень".В Тюмени утром горел автомобиль. Фото - "ЧС Тюмень".
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В Тюмени сегодня, 12 декабря, утром на улице Розы Трениной сгорела иномарка. Фотографии с места происшествия появились в одной из местных групп в социальной сети «ВКонтакте».

– Сообщение о пожаре поступило в 8.36, на место пожарные прибыли через 10 минут. Автомобиль «БМВ» был потушен, однако огонь повредил его по всей площади, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в ликвидации пожара участвовали две единицы спецтехники и девять человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. В настоящий момент дознаватели устанавливают причины пожара и ущерб, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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