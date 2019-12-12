2019-12-12T09:50:46+03:00
Общество

В Ишиме подвели итоги второго семейного чемпионата по собиранию пазлов

Вадим Бегун
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Фото - организаторы.Фото - организаторы.
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В эти выходные в Ишиме подвели итоги второго семейного чемпионата по собиранию пазлов. В 2019 году героями изготовленных на заказ пазлов стали наши знаменитые земляки – писатель Ершов, учёный Менделеев и архитектор Никитин.

В чемпионате приняли участие 60 семей. Победителями стали:

Семьи с детьми 5–6 лет:

1 место – семья Кеньк: 15 мин. 38 сек.

2 место – семья Папуша: 16 мин. 36 сек.

3 место – семья Латынцевых: 18 мин. 10 сек.

Семьи с детьми 7–8 лет:

1 место – семья Сметанкиных: 20 мин. 50 сек.

2 место – семья Марковых: 20 мин. 52 сек.

3 место – семья Пьянковых: 22 мин. 48 сек.

Семьи с детьми 9–10 лет:

1 место – семья Смирновых: 26 мин. 31 сек.

2 место – семья Трофимовых: 26 мин. 58 сек.

3 место – семья Евлампиевых: 31 мин. 9 сек.

Фото - организаторы.

Фото - организаторы.

– Хочу от всей души поблагодарить за помощь в проведении чемпионата и организацию зон интересных новогодних мастер-классов администрацию и департамент по социальным вопросам города Ишима, Ишимское отделение ТРО партии «Единая Россия», школы № 2 и № 31 и детские сады № 9, № 10 и № 14, – говорит организатор чемпионата депутат Тюменской областной думы Елена Кашкарова. – В Ишим всегда радостно приезжать!

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